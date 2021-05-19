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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 10:24

سوريا توقع اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة مع أبخازيا

سوريا توقع اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة مع أبخازيا
وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس الأبخازي اليوم الثلاثاء: "عقب ختام أعمال اللجنة، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي الاقتصاد والسياحة في البلدين".

ووصل رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، مساء يوم الأحد الماضي، إلى دمشق في زيارة رسمية لعدة أيام على رأس وفد اقتصادي كبير.

وكانت جمهورية أبخازيا افتتحت في أوائل تشرين الأول الماضي سفارتها في دمشق.

واعترفت سوريا باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في أيار 2018 .

وتشدد دمشق على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا وأبخازيا في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يساعد البلدين على التصدي للتحديات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر.

وبحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع نظيره الأبخازي أصلان بزانيا، مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره، والعمل المشترك.

هذا وعقدت اللجنة السورية الأبخازية أولى جلساتها لبحث التعاون المستقبلي و"بما يضمن أكبر قدر من التكامل بين اقتصاديْ البلدين"

وحضر الجلسة الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس الذي قال إن الحكومة "حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتوطيد أواصر التعاون بين سوريا وجمهورية أبخازيا، تأكيداً على الإرادة الصادقة في إقامة تعاون اقتصادي مثمر".

بينما قال بجانيا إن اللجنة المشتركة تشكل قاعدة جيدة للعمل بين الجانبين لتنمية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس الأبخازي إلى أنه "سيكون هناك لقاءات مستقبلية مشتركة في قطاع رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة لإيجاد آليات معينة للتعاون والتنفيذ، والتي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون العلمي والتعليمي والثقافي وتبادل الطلاب".

وقال إن "العقوبات الجائرة والضغط الممارس على سوريا وأبخازيا سيعطيهما دفعا للأمام لتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة المشتركة ناقشت "التعاون في مجالات النقل والسياحة والتعليم والزراعة وآفاق تطويرها".

ونقلت صفحة رئاسة الوزراء عن رئيس الجانب السوري في اللجنة وزير الاقتصاد سامر الخليل أن المرحلة المقبلة ستشهد "دورا مهما لرجال الأعمال دور مهم، وستكون هناك زيارة لوفد أعمال سوري إلى ابخازيا في نهاية الشهر القادم، مع التحضير لإقامة معرض للمنتجات السورية في العاصمة الأبخازية".
مصدر : وكالات
رقم : 933354
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