ظريف يلقي كلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة حول فلسطين

في أعقاب تقاعس مجلس الأمن الدولي، الذي فشل بعد أربعة اجتماعات في إصدار بيان واحد لإنهاء التوترات الأخيرة في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني بحق الأبرياء في غزة، فأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستلتئم على المستوى الوزاري بمبادرة من الدول الإسلامية .



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم غد الخميس ومن المتوقع أن يحضره بعض وزراء الخارجية.



ومن المقرر أيضا أن يلقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يقوم حاليا بجولة أوروبية، كلمة أمام الاجتماع.



كشفت معارضة امريكا لاصدار قرار أو بيان من قبل مجلس الأمن، مرة أخرى أن مزاعم الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان هي لعبة سياسية وأن واشنطن لن تكون أبدا مستعدة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني.



البيت الأبيض ومن خلال التأكيد على حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه وإرسال أسلحة بقيمة 730 مليون دولار من دافعي الضرائب الامريكيين، قد اعطى الضوء الأخضر لاستمرار الجرائم ضد الفلسطينيين وحتى انه يربط التصريحات المعادية للصهيونية بـ معاداة السامية.



هذا في الوقت الذي تدعو معظم دول العالم وشعوبها الى معاقبة الكيان الصهيوني، الذي لم يتردد في الهجمات الأخيرة في قتل المدنيين بذرائع كاذبة وارتكاب جرائم حرب .



ولقد أظهرت الشعوب في جميع أنحاء العالم ومن خلال مسيرات لدعم الشعب الفلسطيني أنها لن تعترف بشرعية هذا الكيان، وحتى في قلب الولايات المتحدة، نيويورك ، ردد الآلاف شعارات تدعو إلى دولة واحدة تسمى فلسطين بأراضي ما قبل عام 1948.