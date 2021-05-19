الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 10:43

قاليباف ينتقد الصمت الدولي مقابل الجرائم الصهيونية

قاليباف ينتقد الصمت الدولي مقابل الجرائم الصهيونية
وفی اتصال هاتفی مع رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أشار قاليباف الى الوقاحات اللامحدودة للكيان الصهيوني في ظل الحماية والدعم الامريكي وقال : ان صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان تجاه أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ، يبعث على الدهشة.

وادان قاليباف بشدة القصف الصهيوني المتواصل على غزة وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية ، معتبرا أن صمت العالم الاسلامي مقابل ظلم وابادة المسلمين لايطاق، ومن الواجب على كل المسلمين ان يبذلوا جهودهم لازالة هذه الغدة السرطانية من قلب العالم الاسلامي.

كما بحث قاليباف مع نظيره الكويتي تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين ايران والكويت.

بدوره قال مرزوق الغانم ان اخواننا الفلسطينيين يتعرضون اليوم لأبشع الجرائم ، داعيا الدول الاسلامية الى التلاحم والوقوف بوجه الظلم والتجاوزات الصهيونية ، معتبرا ذلك واجبا شرعيا وانسانيا واسلاميا واخلاقيا.

كما أكد ان الكويت حكومة وشعبا تؤيد انعقاد اي اجتماع أو نشاط برلماني لدعم الشعب الفلسطيني .

من جهة ثانية وصف المرزوق العلاقات بين بلاده وايران بأنها ممتازة على الدوام معربا عن ترحيب الحكومة الكويتية بتنمية وتطوير التعاون مع ايران في جميع المجالات.
مصدر : وكالات
رقم : 933357
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
19 أيار 2021
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
18 أيار 2021
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
17 أيار 2021
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
17 أيار 2021
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج
17 أيار 2021
الانتخابات السورية وأبعاد جديدة للنصر
17 أيار 2021
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الصهاينة يخشون المعركة البرية
المراسلة معصومة فروزان
17 أيار 2021
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس "10"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
17 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
الإمارات تقع في الفخ ‘‘الإسرائيلي‘‘.. لا مكان للخروج