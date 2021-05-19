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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 10:57

الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني

الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اوضح الرئيس روحاني ان حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات الاَ وخرجت منها منتصرة.

وعاهد روحاني الشعب الايراني على ان نهاية محادثات فيينا ستكون انتصار الشعب الايراني، مشيرا الى انجاز خطوات كبيرة في هذا اليوم بالذات.

وحول الانتخابات الرئاسية في إيران قال الرئيس روحاني ان عيون العالم تترقب هذه الانتخابات ، مشيرا الى أهمية النتائج التي سيعلنها مجلس صيانة الدستور بشأن صلاحية المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات.

و أعتبر روحاني ان الايام القادمة التي تسبق الانتخابات لها أهمية خاصة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية فهي تتضمن مناسبات خاصة كالذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني وذكرى انتفاضة 15 خرداد ، كما ستتوج باجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.
رقم : 933360
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