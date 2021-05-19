الخارجية السورية تدعو المغتربين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن مشاركة المواطنين في المغتربات بهذا الواجب الوطني تشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني وإفشال كل المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين مؤكدة أن الأوطان الحرة يبنيها الأحرار والسوريين على مر التاريخ كانوا عنواناً للكرامة ورمزاً للحرية ونبراساً في التمسك بإرادتهم الحرة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونهم.



وتوجهت الوزارة للمواطنين السوريين في المغتربات بالقول إن “سفارات وطنكم والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبالكم لممارسة هذا الواجب الوطني والمشاركة مع السوريين في داخل الوطن بهذا الاستحقاق الوطني المهم وليكن شعاركم.. من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية”.