وزير الخارجية اللبناني خطوتي بالتنحي هي لمصلحة لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - أشار وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه ،في تصريح له من السراي الحكومي، الى أن "خطوتي بالتنحي هي لمصلحة لبنان وتتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى