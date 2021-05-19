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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 13:39

موكب تضامني لسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال دعما للمقاومة الفلسطينية

موكب تضامني لسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال دعما للمقاومة الفلسطينية
و شارك أعضاء تجمع العلماء المسلمين في لبنان، المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والسيد منذر الزعبي، شماس أبرشية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس الأب سيرافيم عضيمة، الدكتور فادي الخير، والأستاذ إبراهيم وهبة.

وقال الشيخ الرفاعي جئنا اليوم من الشمال لنتضامن مع المرابطين على الثغور والمجاهدين في فلسطين، ولنستنكر الخيانة والتخاذل العربي. نقول لأبطال المقاومة اثبتوا وقاتلوا ولا تقعوا في فخ الهدنة فما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

وأضاف وإلى قائدنا السيد حسن نصرالله نقول: نحن سرايا المقاومة في عكار على أتم الجهوزية للعبور من الجليل إلى القدس الشريف وتحرير الأراضي المحتلة ودحر الصهاينة واستعادة المقدسات.
رقم : 933381
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