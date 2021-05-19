أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 19-5-2021

وقالت المصادر قال إن البوارج الحربية للاحتلال استهدفت خط الساحل في قطاع غزة، وتجدّد الغارات على محيط المقبرة الغربية بمخيم النصيرات وسط القطاع.



و اضافت إن طائرات استطلاع للاحتلال استهدفت بصاروخين برج الأندلس في غزة، في وقتٍ هدد فيه الاحتلال بقصف برج آخر.



ولفتت إلى أن طائرات الاستطلاع قصفت أيضاً منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية الاسرائيلية المناطق الشرقية لدير البلح جنوب قطاع غزة.



هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين جراء العدوان المتواصل في قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي الى ثلاثة شهداء بعد ارتقاء الصحفي يوسف أبوحسين فجر اليوم الاربعاء 19/5/2021 بعد ان استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة مما أدى إلى استشهاده واصابة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.



الشهيد أبو حسين هو الثالث من الشهداء الصحفيين بعد استشهاد الصحفي عبد الحميد الكولك والذي استشهد في 16 مايو 2021 جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في شارع الوحدة بمدينة غزة ، واستشهاد محمد عبد المنعم شاهين من مخيم النصيرات، ،في 12 مايو 2021، جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشمة على دير البلح وسط قطاع غزة



وكانت لجنة دعم الصحفيين نددت خلال بيان لها اصدرته أمس الثلاثاء 18 مايو من شراسة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المؤسسات الاعلامية في غزة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وبينت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال يشن حرباً ضروس على الإعلام الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها ضد الصحفيين ومؤسساته الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.



وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، وسمع انفجار هز المناطق الشمالية لمدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلاً بحي الزيتون جنوب المدينة، بالتزامن مع شن 4 غارات على منزل غرب غزة. واندلع حريق بمنزل في بيت لاهيا بسبب القذائف الدخانية التي أطلقتها مدفعية الاحتلال.



واستهدفت غارة إسرائيلية مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة خانيونس، وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه شواطئ خانيونس.



وكان الإعلام الإسرائيلي قد نقل في وقت سابق عن مصادر مطلعة أنّ هناك خشية في "إسرائيل" من استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة ما قد يسبب أضراراً كبيرة. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يلّمح إلى أنه يريد إنهاء العملية في غزة.



فيما قال الخبير الإسرائيلي بالشؤون الفلسطينية ألون أبيتار لـ"القناة 13" إن "من حق أي فلسطيني أو عربي أن يصل إلى قناعة بأن "حماس" التي تحمل راية الجهاد، نجحت في أن تؤثر وتربط بين كل الساحات مجتمعة، وهو ما لم تنجح به السلطة الفلسطينية".



وفي سياق متصل فقد شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مواطنا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.



ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة شبان من بلدتي الظاهرية وبني نعيم، وهم: فادي محمود الخضور، وأشقاؤه محمد، ومصطفى، وعبد الله، ويوسف، وخليل، وخالد مصطفى الخضور، وعز الدين إبراهيم منسية، ومحمد ياسين حسن منسية.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عودة صبيح حمايل (36 عاما) من بيتا، وبشير زيادة من مادما، وعمرو عماد زياد ريحان.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: عبد الله فريد أبو الرب (21 عاما)، من قباطية، وحسن مصطفى جرادات (38 عاما) من السيلة الحارثية، ومحمود حسن أبو الحسن (38 عاما).



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين منهم فتيان، وهم: إياد يوسف حساسنة (37 عاما)، ويونس محمد حساسنة (31 عاما) من بلدة العبيدية، ومحمد خالد العمور (16 عاما)، وسند طلال العمور (16 عاما) من بلدة تقوع.



وفي رام الله، اعتلقت قوات الاحتلال شابين من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الشجاع جابر درويش ( 36 عاما) من بلدة بيرزيت، وجلال الخطيب (20 عاما) من قرية بلعين، بعد أن داهمت منزليهما.