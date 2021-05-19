الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، تسعة شبان فلسطينيين في الخليل و 3 مواطنين في نابلس وثلاثة منهم في جنين.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين وفي رام الله، شابين من محافظة رام الله والبيرة بعد مداهمة منزليهما.



ويأتي اعتقال واسع للفلسطينيين في اليوم العاشر للعدوان الصهيوني على غزة والذي أدى إلى استشهاد 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً. وارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.