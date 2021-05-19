نائب عراقي: لا توجد نية حقيقية لانسحاب الاميركان من العراق

وقال الربيعي ، ان "هناك تأكيدات اميركية بعدم الانسحاب من العراق، حيث تم بيان ذلك في اكثر من تصريح صدر عن القيادات العسكرية التي اوضحت عدم الرغبة بالخروج من البلاد".



واضاف ان " العراق اكد على اهمية انسحاب القوات القتالية الاجنبية من البلاد خلال الحوار الاستراتيجي بين اطراف بغداد وواشنطن".



وأشار الربيعي الى ان "الملاحظ على الحوار الاستراتيجي هو التغيير في النقاط التي تم الاتفاق عليها، يوما بعد اخر، بحسب الظروف الامنية التي تعيشها البلاد، في حين جاءت تأكيدات العراق على ضرورة اخراج جميع القوات الاجنبية القتالية".