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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 14:42
تخت روانجي يؤكد ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي عمليا
سفير ومندوب ايران لدى المنظمة مجيد تخت روانجي اكد خلال محادثاته في الاجواء الافتراضية مع النائب الاميركي كريس مورفي، ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي عمليا.
مصدر :
وكالات
رقم :
933398
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