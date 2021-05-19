تخت روانجي يؤكد ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي عمليا

سفير ومندوب ايران لدى المنظمة مجيد تخت روانجي اكد خلال محادثاته في الاجواء الافتراضية مع النائب الاميركي كريس مورفي، ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي عمليا.