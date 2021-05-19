اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة

وأشار اللواء سلامي خلال كلمة له أمام حشد من المتظاهرين الإيرانيين في طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، إن "فلسطين اليوم تتغير وتنزل الى ساحة المواجهة بالصواريخ، والذين كانوا يستندون على الكيان الصهيوني فشلوا وراية فلسطين ترتفع في قلب أوروبا وأميركا".



وأوضح "الأميركيون هم أول من غادروا تل أبيب وواشنطن لم يعد بامكانها انقاذ الكيان الصهيوني، واليوم آلاف الصواريخ انطلقت نحو تل ابيب وعسقلان التهمتها النيران".



وتابع إن الحرب مع "اسرائيل" لن تكون خاصة بالفلسطينيين ونعلن دعمنا لاعزائنا في فلسطين، مبيناً إن هزيمة "إسرائيل" هي هزيمة لأميركا ايضاً.



وشدد قائد قوات الحرس الثوري على أن فلسطين أصبحت قضية عالمية ولم تعد جغرافيتها تقتصر على الضفة والقطاع، منوهاً إنه "كلما تتراجع أميركا في المنطقة مهزومة فإن الاحتلال الصهيوني محكوم بالفشل".



وختم اللواء حسين سلامي كلمته إن "السياسات الأميركية هزمت وفشلت في كل الساحات التي عملت بها في المنطقة".