وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في معرض تعليقه على تقارير صحفية أمريكية مفادها أن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي رفع عقوباتها عن شركة Nord Stream 2 AG: "إذا أجّلت الولايات المتحدة، لاعتبارات خاصة بها، أي خطوات تخريبية جديدة بحق "السيل الشمالي"، فإننا بطبيعة الحال سنتعامل إيجابا مع ذلك وسنرحب به.. لكن على خلفية كل ما حدث في السنوات الأخيرة والخطوات التي تتخذ الولايات المتدحة لتدمير علاقاتنا، لاسيما من خلال آدوات عقابية، لن تمثل هذه الخطوة شيئا يغير بشكل نوعي النزعة العامة في العلاقات والحوار الروسي-الأمريكي".



وتابع: "يجب عليهم فعل أكثر بكثير من أجل معالجة كل ما ارتكبوه واقترفوه في السنوات الأخيرة، قبل أن يتبلور هناك أي تغيرات نحو الأفضل في العلاقات الروسية-الأمريكية".



وشدد ريابكوف على أن روسيا لا تناقش مبدئيا مع الولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال الثنائية شروط رفع عقوبات واشنطن عن "السيل الشمالي"، موضحا أن موسكو تعتبر أي عقوبات أمريكية ضدها غير قانونية.



ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو لم تر حتى الآن أي شيء سوى التقارير الإعلامية بهذا الخصوص، مضيفا أنه حتى لو تحقق ذلك في الواقع، فإن "السنونو الأول لا يعني قدوم الربيع".



وتابع: "سنرى ما إذا كانت مظاهر العقلانية المتقطعة هذه ستتحول إلى شيء أكبر، وفي هذه الحال ستنبعث هناك أفق للتحول تدريجيا إلى تطبيع العلاقات الثنائية".