الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 18:58

فوزي برهوم: المقاومة فرضت معادلات جديدة وردعت الاحتلال

فوزي برهوم: المقاومة فرضت معادلات جديدة وردعت الاحتلال
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قال برهوم: "الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، والمقاومة قوية في كل ساحات المواجهة مع الاحتلال".

ووجه القيادي في حماس، التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربي والقدس المحتلة، وأهالي قطاع غزة لصمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي.

وحول العمليات الفدائية التي تنفذ في القدس المحتلة، وآخرها عملية الشيخ جراح وعملية البيرة، أكد برهوم على أن تلك العمليات بطولية، قائلاً: "هذه العملية بطولية وشجاعة وجاءت انتقاماً للدم الفلسطيني، ورد فعل طبيعي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال".

وأضاف: "نحن أمام ساحات فلسطينية ممتدة مع الاحتلال في كل مكان في فلسطين، وكل حالات قمع الاحتلال للمقاومين باءت بالفشل، ولن تنكسر أمام إرادة الشعب وقيادة المقاومة".

وأكد على أن العدو الإسرائيلي سيتلقى مزيداً من الضربات القاصمة في كل الأراضي الفلسطينية، قائلاً: "جاء الوقت الذي يحمل فيه كل إنسان فلسطيني السلاح للدفاع عن قدسنا وشعبنا، وطالما هناك احتلال المقاومة موجودة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".

وشدد على أن "الاحتلال الصهيوني يعيش أزمة حقيقية ولا يعرف كيف بتعامل مع المقاومة القوية والموحدة التي تقصف داخل الكيان الصهيوني".

وقال: "المقاومة رسخت معادلات جديدة وصدمت الاحتلال، والمقاومة رسخت معادلة الردع الكبيرة والناجحة".

أضاف: "مع نجاحات المقاومة، لجأ الاحتلال إلى تدمير البيوت والأبراج السكنية فوق ساكنيها".

وأردف بالقول: "نحن نعرف كيف نستغل كل هذه الوحدة الوطنية وقوة المقاومة في توجيه ضربات قاصمة للاحتلال، والمعركة ما زالت مستمرة ومحتدمة والذي بدأ العدوان الاحتلال ومن ينهي المعركة انتصار المقاومة".

وتابع: "الاحتلال يستفرد بغزة وبفلسطينيي الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس المحتلة، وحالات التطبيع شجعت الاحتلال على هذا العدوان".

وأوضح: "قادرون على توجيه ضرباتنا لعمق الاحتلال الإسرائيلي، ومطلوب من السلطة وقف التنسيق الأمني ليحمل أهلنا السلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشرف الفلسطيني".
رقم : 933439
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
19 أيار 2021
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
18 أيار 2021
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
17 أيار 2021
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
17 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم