معركة سيف القدس تحطم اسطورة القبة الحديدية وتربك دفاعات العدو الصهيوني

خمسة عشر عاماً من الحصار الخانق على غزة، إلا أنها في كل مواجهة تظهر أدوات وتكتيك جديد للمواجهة. ففي عام 2001 كانت اول تجربة صاروخية تطلق على مستوطنة سيدوريت وكان لا يتجاوز مداه 3 كيلو متر، وفي عام 2008 استخدمت المقاومة صواريخ قسام3 والتي وصل مداها الی اكثر من 17 كيلو متراً، وفي عام 2012 وبعد اغتيال القيادي احمد الجعبري ردت كتائب القسام على تل ابيب بصواريخ m75 الذي يصل مداه الى اكثر من 80 كيلومتر، وفي العام 2014 دخل صاروخ من نوع R160 الذي قصفت به حيفا والذي يصل مداه الى 160 كيلو متر. وهذا ما أربك الدفاعات الإسرائيلية حيث لاحظت ان التصنيع العسكري والإمكانات الهجومية لدى فصائل المقاومة في تطور مستمر وملحوض، وأصبحت تغطي مساحات واسعة من الاراضي المحتلة.



بداية وعلى الصعيد العسكري، يمكن القول أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد وجهّت ضربة قاسمة للإحتلال الإسرائيلي من خلال قدرتها النوعية وتكتيها العسكري، على تجاوز وسيلة الدفاع الأهم عند الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعرف بالقبة الحديدة المخصصة لإعتراض الصواريخ والقذائف، المنطلقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، بعد إجرام الاحتلال بحق الفلسطينيين. لقد قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية المكثفة والتي تجاوز عددها الـ 50 صاروخ في الرشقة الواحدة من أجل تفادي عمل القبة الحديدية، بالإضافة للتطور الكبير في الدقة والقدرة التدميرية التي استطاعت أن توجه ضربات نوعية ومؤلمة للجانب الإسرائيلي، ومن جانب آخر استطاعت المقاومة أيضاً إظهار مفاجآت نوعية ليست بالبسيطة من ناحية استعمال سلاح الدروع الموجه والذي استهدفت به باص لجنود الاحتلال وآلية وناقلة جنود شمال ووسط القطاع، وأعادتها ثانية في شمال القطاع باستهداف سيارة عسكرية كانت تحت الجسر الخاص بالقطار والذي كان أيضاً في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية.



بما لا شك فيه أن المقاومة الفلسطينية قد استطاعت توجيه ضربة سياسية قوية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة من الضربات العسكرية والأمنية التي نفذتها في سابق الأيام المنصرمة، فلقد حققت المقاومة الفلسطينية مجموعة من الإنجازات في الفترة الماضية تنوعت بين الجانبين العسكري والامني، وهذا ماجعلها تحصد انجازاً تاريخياً يضاف الى لائحة الشرف في المحور المقاوم لمحور الشر الصهيوني، والتي أثبتت فصائل المقاومة أن التفوق العسكري الإسرائيلي والدعم الأمريكي والأوربي لم يستطع أن يكسر شوكة المقاومة أو يزعزع إيمان رجالها .