أئمة الجمعة في ايران يدعون الى اتخاذ اجراء عاجل بشأن الأزمة بفلسطين

وفي رسالة مفتوحة الى أئمة الجمعة والجماعات في العالم الاسلامي، وضمن دعمهم للشعب الفلسطيني المضطهد واستنكارهم للهجمات الوحشية الصهيونية الدموية، دعا أئمة الجمعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التركيز على اربعة محاور:



- المطالبة بإيفاد عاجل للفرق الطبية الى مناطق غزة المتضررة وتهيئة الظروف لاستقبال المستشفيات في الدول الاسلامية لجرحى غزة



- الاعلان عن الاستياء من جرائم الكيان الصهيوني واستنكارها والتنديد بها في خطب صلاة الجمعة



- المطالبة بتأسيس صندوق تحت اشراف اتحاد البرلمانات الاسلامية لتقديم العون والدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة



- المطالبة بعقد مؤتمر مواز لمنظمة التعاون الاسلامي واتحاد البرلمانات الاسلامية تحت موضوع فلسطين



واستنكر ائمة الجمعة في ايران، الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد اهالي غزة، وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المحتل القاتل للاطفال، كما أدانوا الصمت المخزي من قبل بعض الدول والمنظمات الاسلامية والعالمية إزاء الممارسات الصهيونية الإجرامية، مطالبين بإدانة هذا الكيان القاتل للاطفال، وطرده بسرعة من الاراضي المحتلة وتحرير القدس الشريف.