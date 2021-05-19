كتائب القسام توجه ضربات صاروخية جديدة لأسدود وعسقلان وبئر السبع

وأفاد الاعلام الحربي، أن صفارات الانذار دوت في بئر السبع، اسدود، عسقلان، يافني، ريهوفوت ومستوطنات غلاف غزة.



وقصفت كتائب القسام قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية برشقات صاروخية، وهناك إصابة مباشرة في اسدود جراء القصف من غزة.