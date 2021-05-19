أحدث العناوين :
الحرس الثوري سيعرض منجزات دفاعية جديدة قريبا
وجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة يعلنون تضامنهم مع فلسطين
كتائب القسام توجه ضربات صاروخية جديدة لأسدود وعسقلان وبئر السبع
أئمة الجمعة في ايران يدعون الى اتخاذ اجراء عاجل بشأن الأزمة بفلسطين
معركة سيف القدس تحطم اسطورة القبة الحديدية وتربك دفاعات العدو الصهيوني
أول دعوى قضائية ضد أحد مرشحي انتخابات الرئاسة في سوريا
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: أحرزنا تقدما كبيرا
فوزي برهوم: المقاومة فرضت معادلات جديدة وردعت الاحتلال
حماس: المقاومة أكثر إصراراً على الدفاع عن الشعب والمقدسات
واشنطن ستخفف عقوباتها ضد"السيل الشمالي" و موسکو تعلق!
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 19:25
كتائب القسام توجه ضربات صاروخية جديدة لأسدود وعسقلان وبئر السبع
وأفاد الاعلام الحربي، أن صفارات الانذار دوت في بئر السبع، اسدود، عسقلان، يافني، ريهوفوت ومستوطنات غلاف غزة.
وقصفت كتائب القسام قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية برشقات صاروخية، وهناك إصابة مباشرة في اسدود جراء القصف من غزة.
مصدر :
وكالات
رقم :
933448
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
19 أيار 2021
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
18 أيار 2021
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021
طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات
17 أيار 2021
دول عربيّة عديدة تهب لنصرة الفلسطينيين.. إجماع عربيّ يَشوبه التطبيع
17 أيار 2021
أحدث العناوين
الحرس الثوري سيعرض منجزات دفاعية جديدة قريبا
وجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة يعلنون تضامنهم مع فلسطين
كتائب القسام توجه ضربات صاروخية جديدة لأسدود وعسقلان وبئر السبع
أئمة الجمعة في ايران يدعون الى اتخاذ اجراء عاجل بشأن الأزمة بفلسطين
معركة سيف القدس تحطم اسطورة القبة الحديدية وتربك دفاعات العدو الصهيوني
أول دعوى قضائية ضد أحد مرشحي انتخابات الرئاسة في سوريا
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: أحرزنا تقدما كبيرا
فوزي برهوم: المقاومة فرضت معادلات جديدة وردعت الاحتلال
حماس: المقاومة أكثر إصراراً على الدفاع عن الشعب والمقدسات
واشنطن ستخفف عقوباتها ضد"السيل الشمالي" و موسکو تعلق!
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
الفلسطينيون يهاجمون الداعية المتصهين ‘‘وسيم يوسف‘‘
صحيفة عبرية: أوقفوا العملية العسكرية في غزة فهي بلا إنجازات
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
جميلة بوحيرد للفلسطينيين: المقاومة أعادت الأمل بأن الأمة ما تزال حية
تخت روانجي يؤكد ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي عمليا
نائب عراقي: لا توجد نية حقيقية لانسحاب الاميركان من العراق
الاستخبارات العراقية تضبط ورشة تفخيخ لداعش جنوب بغداد
الهند تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا
الرئيس روحاني: واجبنا اليوم الدفاع عن الشعب الفلسطيني
الأكثر قراءة
مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين في الشيخ جراح
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
ايران تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك
الحرس الثوري يقتل اثنين من الإرهابيين شرق إيران
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
روحاني: يجب وقف العدوان على فلسطين
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
هكذا تناولت صحف السعودية والإمارت أحداث القدس وغزة
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
الحرس الثوري يضبط شحنة أسلحة غرب البلاد
مسؤول إيراني: على الصهاينة الاستعداد لمعادلة صادمة
مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ شطبت 12 عائلة فلسطينية من السجل المدني
استشهاد فتى وإصابة 8 آخرين في قصف الاحتلال لسوق بغزة
الخارجية الإيرانية: العدوان على غزة اختراق فاضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
‘‘حماس‘‘: استهداف الاحتلال لبرج ‘‘الجلاء‘‘ بغزة جريمة حرب
إيران تسجل 202 حالة وفاة بفيروس كورونا
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
رئيس البرلمان الإيراني: قلب الإسلام ينبض لفلسطين
الأخبار الساخنة
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
إخترنا لکم
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم