الحرس الثوري سيعرض منجزات دفاعية جديدة قريبا

جاء ذلك في تصريح ادلى به جعفري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء لشرح برامج الذكرى السنوية الـ 39 لعمليات "بيت المقدس" وملحمة تحرير مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران عام 1982 ابّان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988 .



واوضح بانه وفقا لقرار مصادق عليه من قبل رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري فانه سيتم تنظيم مختلف البرامج لمختلف المناسبات على مدى العام ومن ضمنها ذكرى عمليات "بيت المقدس" لتحرير مدينة خرمشهر.



وصرح بان البرامج تشمل العديد من المجالات والتي ستقام في الاجواء الافتراضية وكذلك الحقيقية مع التزام التوصيات الصحية ومن ضمنها احياء ذكرى الشهداء وتكريم اسرهم وتكريم رواد الدفاع المقدس واقامة امسيات شعرية وذكريات المقاتلين والشهداء ومسرحيات في الهواء الطلق ومسابقات ثقافية وفنية ورياضية وفنون تشكيلية.



ولفت الى انه ستتم ازاحة الستار عن منتوجات دفاعية جديدة من قبل القوات المسلحة واضاف: سيزاح الستار عن الصرح الوطني لجندي الوطن باسم الشهيد قاسم سليماني والذي يعد البناء الاكثر ارتفاعا في طهران بعد برج ميلاد ونصب الحرية.