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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 20:30

الهندي: 95% تقريبا من الشهداء مدنيون، أطفال ونساء ومُسِنون

الهندي: 95% تقريبا من الشهداء مدنيون، أطفال ونساء ومُسِنون
وأضاف الهندي: إن استجداء دعم "إسرائيل" وعدم نقدها أو مساواتها بالفلسطينيين بادعاء أنها "تُدافع عن أمن الجميع في الشرق الأوسط"، و"تدافع عن مصالح العالم الديمقراطي"، يعكس انحسار الغطاء الدولي لجرائمها التي فاقت كل الحدود.

وأكد: 95% تقريباً من الشهداء مدنيين، نصفهم أطفال ونساء ومُسِنين ونتحدى العدو الذي يُسيطر على سماء غزة، ويصورها على مدار الساعة أن ينشر صورة واحدة لاستهداف مقاوم واحد وهو يطلق صاروخاً أو قذيفة هاون.

وقال: إن ادعاء تجنب استهداف المدنيين كذبة تفضحها كل الأرقام، وصور المجازر المتعمدة للنساء والأطفال في بيوتهم الآمنة بالبث المباشر أمام كل عدسات العالم.

وصرح الهندي أن ما يقوم به الاحتلال محاولة مستميتة وفاشلة لتضليل الرأي العام والصهيوني بالأساس عبر الحديث عن إنجازات جيش مُفلس، تعكس الفشل والعجز عن تسجيل صورة انتصار يقدمها أمام شعبه المحشور في الملاجئ، والمشلول عن الحياة.

وأكد: قوة المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس و أهلها ، وسيكون بمقدور المقاومة مواصلة ضرباتها لتثبيت هذا القدس كعنوان أساسي لن يسمح للاحتلال أبداً بالعربدة على أهلها.

وأضاف: ضربات سرايا القدس وفصائل المقاومة ستطال العمق الصهيوني ، والنار ستردع الاحتلال عن قصف المنازل واستهداف الامنين.

وقال: صواريخ المقاومة ستكشف محاولات الكذب والتضليل التي يسعى نتنياهو من ورائها لصناعة انتصار على حساب الدماء البريئة.
مصدر : وكالات
رقم : 933465
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