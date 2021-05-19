ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مستوطنة العين الثالثة بثلاثة صواريخ

وتدوّي الان صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.



وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية: أن جندي إسرائيلي أصيب في غلاف غزة في أعقاب إطلاق قذائف هاون من القطاع.



وتحدثت صحيفة معاريف العبرية عن نقل 6 مستوطنين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان المحتلة عقب إطلاق صواريخ المقاومة.



وأكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، في حين دكت سرايا القدس موقع "نحال عوز" برشقة صواريخ بدر.



واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس جنوب قطاع غزة وقصفت طائرات الاحتلال محيط حي المنارة في خانيونس جنوب قطاع غزة، و أـيضا آخر طابقين من برج الأندلس في منطقة الكرامة شمال غزة.



وإصيب شاب في الصدر برصاص الاحتلال الفلين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستشهد مزارع جراء قصف مدفعي استهدف منطقة جحر الديك جنوب شرقي غزة.