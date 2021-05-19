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الأربعاء 19 أيار 2021 ساعة 20:39

اللواء سلامي: فلسطين جديدة ظهرت لاتقاتل بالحجر بل بالصواريخ

اللواء سلامي: فلسطين جديدة ظهرت لاتقاتل بالحجر بل بالصواريخ
وفي كلمته امام تجمع اهالي طهران في ساحة الامام الحسين دعما للشعب الفلسطيني، قال اللواء حسين سلامي: في بداية كلامي أوجه التحية الربانية الى شهداء الدفاع المقدس وشهداء المقاومة الفلسطينية وخاصة حامل راية المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والى جميع افراد الشعب الفلسطيني المضطهد وفي ذات الوقت المقاوم الباسل.

واضاف: اعلن لكم يا شعب فلسطين، من ايران من ساحة الامام الحسين من قلب ايران، ان قلوبنا معكم، وكلنا اليوم فلسطينيون، وترتفع أيدينا كذلك الى السماء لطلب النصر لكم.

وتابع: عندما تطلقون صواريخ "قاسم" نحو قلب الكيان الصهيوني، فنحن معكم، وهذا عهد أبدي خالد.

قال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: "بعد التخريب الذي وقع في نطنز ، دمر مصنع صواريخ النظام الصهيوني ، وانفجرت مصفاة حيفا واشتعلت النيران في "رافائيل" أكبر مجمع دفاعي لهذا النظام ، وتعرض الأمن الإسرائيلي لهزائم لا نهاية لها.

قال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: هذه الملحمة تغير يوم القدس إلى شهر القدس.

وتابع: "النظام الصهيوني ظن أنه تجاوز حدود التهديدات وأصبح ذا مناعة ، ونتيجة لذلك تم نسيان فلسطين ، وظن أنه يمكن أن یجعل من فلسطين قاعدة الكيان الصهيوني".

وأضاف: "مرت سنتين یتدخل الصهاينة في شؤون الدول وخلقوا مشاكل لصناعتنا النووية واعتقدوا أن نظام الأمن القومي للنظام الصهيوني لن يتضرر ، لكن المشهد تغير فجأة. تعرضت سفنهم للهجوم في الأشهر الثلاثة الماضية.
رقم : 933470
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