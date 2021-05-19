ايران ... والعهد الأبدي بالدفاع عن القضية الفلسطينية

وقال اللواء حسين سلامي: في بداية كلامي أوجه التحية الربانية الى شهداء الدفاع المقدس وشهداء المقاومة الفلسطينية وخاصة حامل راية المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والى جميع افراد الشعب الفلسطيني المضطهد وفي ذات الوقت المقاوم الباسل.



واضاف: اعلن لكم يا شعب فلسطين، من ايران من ساحة الامام الحسين من قلب ايران، ان قلوبنا معكم، وكلنا اليوم فلسطينيون، وترتفع أيدينا كذلك الى السماء لطلب النصر لكم.



وتابع: عندما تطلقون صواريخ "قاسم" نحو قلب الكيان الصهيوني، فنحن معكم، وهذا عهد أبدي خالد.



وقال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: "بعد التخريب الذي وقع في نطنز ، دمر مصنع صواريخ النظام الصهيوني ، وانفجرت مصفاة حيفا واشتعلت النيران في "رافائيل" أكبر مجمع دفاعي لهذا النظام ، وتعرض الأمن الإسرائيلي لهزائم لا نهاية لها.



وأضاف اللواء سلامي: هذه الملحمة تغير يوم القدس إلى شهر القدس.



وتابع: "النظام الصهيوني ظن أنه تجاوز حدود التهديدات وأصبح ذا مناعة ، ونتيجة لذلك تم نسيان فلسطين ، وظن أنه يمكن أن یجعل من فلسطين قاعدة الكيان الصهيوني".



وبدوره دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الدول الاسلامية لبذل كل جهودها لانقاذ الشعب الفلسطيني امام الاعتداءات الهمجية للكيان الصهيوني، مؤكدا القول بان واجبنا اليوم الدفاع عن هذا الشعب.



وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، دعا الرئيس روحاني الدول الاسلامية لبذل كل جهودها والتنسيق لانقاذ الشعب الفلسطيني امام الاعتداءات الهمجية للكيان الصهيوني.



وقال: اننا نرى بان منظمة الامم المتحدة ومجلس التعاون والجامعة العربية لا تقوم باي خطوة، وهنا تتضح ضرورة ان يكون الانسان قويا وان لم نكن اقوياء في اليوم العصيب لن يدافع احد عنا.



واضاف: ان واجبنا اليوم هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني ولا يساورنا الشك بان الانتصار النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني.



وفي سياق متصل دعا أئمة الجمعة في انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أئمة الجمعة والجماعات في العالم الاسلامي الى اتخاذ اجراء عاجل بشأن الأزمة في فلسطين.



وفي رسالة مفتوحة الى أئمة الجمعة والجماعات في العالم الاسلامي، وضمن دعمهم للشعب الفلسطيني المضطهد واستنكارهم للهجمات الوحشية الصهيونية الدموية، دعا أئمة الجمعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى المطالبة بإيفاد عاجل للفرق الطبية الى مناطق غزة المتضررة وتهيئة الظروف لاستقبال المستشفيات في الدول الاسلامية لجرحى غزة



وأعلنوا عن استيائهم من جرائم الكيان الصهيوني واستنكارها والتنديد بها في خطب صلاة الجمعة.



واستنكر ائمة الجمعة في ايران، الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد اهالي غزة، وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المحتل القاتل للاطفال، كما أدانوا الصمت المخزي من قبل بعض الدول والمنظمات الاسلامية والعالمية إزاء الممارسات الصهيونية الإجرامية، مطالبين بإدانة هذا الكيان القاتل للاطفال، وطرده بسرعة من الاراضي المحتلة وتحرير القدس الشريف.



ومن جانبه أكد المرجع الديني اية الله علوي جرجاني ان إراقة دماء النساء والأطفال والرجال الأبرياء هو ديدن الكيان الصهيوني.



وقال المرجع جرجاني ان جرائم الاحتلال الصهيوني السفاح الذي يسعى عبر الحصار والايذاء الدائم لإجبار الشعب الفلسطيني المظلوم على ترك ارضه والتخلي عن شعاراته تجري في ظل صمت المجتمع الدولي وتتزايد يوما بعد يوم



وأكد المرجع إدانته لجرائم الاحتلال الاسرائيلي طالبا من أحرار العالم خاصة الشعوب المسلمة، الاسراع الى مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم ماديا ومعنويا، كما طالب الشعب الفلسطيني بالصمود والمقاومة والاتكال على الله وان يكون متأكدا بأنه سبحانه وتعالى سينصره.



وفي سياق متصل فقد احتشد في طهران مئات المتظاهرين الذين تجمعوا اليوم نصرة للقدس والأقصى طالبوا بفتح الحدودمن أجل الوصول إلى فلسطين لنصرة أهاليها.



وافادت مصادر صحفية أنه قد تجمع جمع غفير من المواطنين الإيرانيين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولدعم القضية الفلسطينية ونصرة إخوانهم في القدس الشريف وغزة والضفة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشارت المصادر إلى أن المحتجين رددوا شعارات منها: "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" و"فلسطين لنا"، وكذلك شعارات عاطفية منها "إفتحوا جميع الحدود" لكي نصل إلى فلسطين وننتصر لإخوتنا في غزة.



وأضافت أن هذا إنما يدل على أن فلسطين وإن كانت بعيدة جغرافيا لكنها قريبة كل القرب من ضمير ووجدان الشعب الإيراني.