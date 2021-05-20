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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 08:04

رئيس مجلس الأمة الكويتي للشعب الفلسطيني: لستم وحدكم

رئيس مجلس الأمة الكويتي للشعب الفلسطيني: لستم وحدكم
وفي لقاء على تلفزيون "فلسطين"، قال الغانم إن المواقف العربية الرسمية تجاه العدوان الدائر حالياً في فلسطين هو تعبير عن الضمير الشعبي، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال يواجه مأزقاً كبيراً.

وأكد الغانم أن أقل ما يمكن فعله هو أن نقول للفلسطينيين إنهم ليسوا وحدهم، وأن نشعرهم بأننا نشعر بتقصيرنا تجاههم.

وجدد الغانم تأكيده أنه لا مكان لـ"صفقة القرن" سوى سلة المهملات، مضيفاً: "لا يمكن القبول بها مهما حاول البعض الترويج لها بأحاديث غير مقبولة ولا مقنعة"، مؤكداً أن النصر يلوح في الأفق.

وقال الغانم: "نيابة عن الشعب الكويتي أقول للفلسطينيين "لستم وحدكم". وأضاف: "نحيي الأبطال الصامدين في فلسطين المحتلة ورغم المأساوية في الأراضي المحتلة إلا أن هناك بشرى نصر، والقضية لن تُنسى، وهي في مقدمة الأولويات العالمية".

وتابع: "هناك نصر جديد من خلال الإعلام، والعدو اليوم في مأزق كبير رغم الآلة العسكرية التي يملكها، وجيش الاحتلال تم قهره بحجارة الفلسطينيين".

وأكد الغانم أن "الملاحم التي تسطّر بشكل يومي من أهلنا في فلسطين أمر نفتخر فيه وإن كنا عاجزين".

وتواصل الكويت تأكيد وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاعتداء الوحشي الذي تمارسه ضدهم قوات الاحتلال منذ السابع من مايو الجاري، فضلاً عن العدوان المدمر المستمر منذ 10 أيام على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، نظم كويتيون وقفة تضامنية رفعوا خلالها أعلام فلسطين وأحرقوا أعلام الاحتلال، وأكدوا تضامنهم مع الفلسطينيين.

كما نشر نشطاء على مواقع التواصل صوراً لأبراج الكويت الشهيرة وهي مضاءة بلون علم فلسطين. فيما أطلقت الحكومة حملة شعبية لجمع تبرعات لصالح الفلسطينيين.

 
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 933515
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