كدخدائي يعلن تمديد فترة البت في اهلية المترشحين للانتخابات الإيرانية

واضاف: انه في ضوء الجلسات التي عقدت خلال الاسبوع الجاري فانني استبعد الاعلان عن الاسماء قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام وتقديمها لوزارة الداخلية ويتوجب ان نستفيد من الايام الخمسة الثانية ايضا.



وقال كدخدائي: ان اعضاء مجلس صيانة الدستور يدرسون الملفات والتقارير بدقة وان كل ملف يستغرق عدة ساعات لدراسته والبت فيه.



يذكر انه بعد تسجيل اسماء الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لفترة 5 ايام وانتهى يوم السبت، بدا مجلس صيانة الدستور بدراسة الطلبات للبت فيها خلال فترة 5 ايام حسب القانون وتمديد الفترة 5 ايام اخرى في حال استدعت الحاجة ذلك.