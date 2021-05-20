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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 08:11

عراقجي: توصلنا الى اطار اتفاق والمفاوضات لم تنته حول النص

عراقجي: توصلنا الى اطار اتفاق والمفاوضات لم تنته حول النص
وفي حديثه في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا، قال عباس عراقجي: اختتمت اليوم الجولة الرابعة لمفاوضاتنا في فيينا بعد اسبوعين من المفاوضات المكثفة للغاية في جميع المستويات وفي مختلف الموضوعات.

الجدير بالذكر ان الاجتماع استغرق ساعة واحدة، توجهت بعدها الوفود المشاركة الى عواصمها ومن المقرر استئناف الجولة القادمة من المفاوضات خلال الاسبوع القادم.

وبين عراقجي: انه كان لدينا اعمال مكثفة وشاقة خلال اسبوعين، واليوم قررنا التوصل الى خلاصة لأعمالنا، وان نراجع عواصمنا للقيام بآخر المشورات حول الموضوعات المتبقية.

وأضاف: تمكنا خلال فترة اسبوعين من تحقيق تقدم كبير في الاعمال، والآن يمكننا القول اننا توصلنا الى اطار اتفاق وتوصلنا الى هيكلية الاتفاق. وقد تم تحديد النص الرئيسي للاتفاق والملاحق كلها، الا ان المفاوضات لم تنته حول النص. ومازالت العديد من بنود هذا الاتفاق محل تفاوض. وبعض الموضوعات الحساسة مازالت محل اختلاف.. ولذلك شعرت الوفود المشاركة بضرورة الحصول على عدة ايام فرصة والتشاور مع عواصمها.

وتابع: انه في المحصلة يمكننا القول انه تم تحقيق تقدم جيد ولكن لا يمكننا القول ان المهمة انجزت، ونأمل استئناف المفاوضات في الاسبوع القادم، على ان تأتي الوفود المشاركة الى فيينا وتكون قد اتخذت قراراتها للتوصل الى اتفاق.

وأكد المفاوض الايراني ان مواقفنا حازمة وواضحة تماما، مصرحا ان الجمهورية الاسلامية صامدة على مواقفها، ولحد الأن سارت الامور وفق مواقفنا الحازمة، وان الخلافات هي في مواطن تتعارض مع مصالحنا ومواقفنا.
مصدر : وكالات
رقم : 933517
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