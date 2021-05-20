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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 08:12

طائرات الاحتلال تشن غارات ليلية على قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات ليلية على قطاع غزة
وأغارت طائرات الاحتلال على بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وأخرى في مدينة جباليا شمال القطاع.

وقصف جيش الاحتلال بعدد من الصواريخ أجزاء من شارع "الصفطاوي"، فيما استهدفت الطائرات بركس شرق حي الزيتون وأرض زراعية شمال غرب مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية غارات على الشارع العام لمدينة جباليا من "الشهداء الستة" وحتى "بركة أبو راشد" بصواريخ عدة، ما أدى لإصابة تسعة فلسطينيين، وأضرار جسيمة في البنية التحتية.

وفي مدينة خانيونس، دمرت طائرات الاحتلال منزلا في المناطق الغربية، وشقة سكنية في مبنى مكون من عدة طوابق بمنطقة الضابطة الجمركية.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السطر الغربي بمحافظة خانيونس، وسط أنباء عن ارتقاء شهيدة وعدد من الإصابات.

ودمرت طائرات الاحتلال في مدينة رفح منزلا في منطقة الشابورة، دون وقوع إصابات.

وفي غزة، استهدفت طائرات إسرائيلية سيارة فارغة وأرضا زراعية بمنطقة "الشيخ عجلين" جنوبي المدينة، كما طال القصف مواقع للمقاومة في رفح والنصيرات ودير البلح.

وأطلقت البوارج الحربية الإسرائيلية في عرض البحر عددا من القذائف صوب ساحل شمالي القطاع وخانيونس.
مصدر : وكالات
رقم : 933518
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