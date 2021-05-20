الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 أيار 2021 ساعة 09:12

ايران والصين توقعان وثيقة جديدة للتعاون الجمركي بين البلدين

ايران والصين توقعان وثيقة جديدة للتعاون الجمركي بين البلدين
هذه الوثيقة، جاءت في ضوء مرور خمسين عاما على التعاون الجمركي بين ايران و الصين.

واكد "مير اشرفي" خلال مراسم التوقيع التي جرت عبر الفضاء الافتراضي، على اهمية العلاقات التجارية الرصينة وضرورة تطوير التعاون الجمركي بهدف تيسير التعامل بين طهران وبكين؛ من انه يسهم بشكل كبير في استقرار ورخاء شعبي البلدين.

واضاف، ان تنمية العلاقات الجمركية والتجارية بين ايران والصين ستؤدي الى تقليص التداعيات الناجمة عن سياسات الحظر الجائر والاحادي في العالم.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، بان هذه المؤسسة على اتم الاستعداد لتنفيذ وثيقة التعاون الجديدة الموقعة مع نظيرتها الصينية.

الى ذلك، قال مساعد وزير الجمارك والتجارة الصيني : ان طهران وبكين جمعت بينهما علاقات وثيقة على مدى العقود الخمسة الماضية؛ مؤكدا ان هذه الاواصر باتت متنامية اليوم.

واضاف "دانغ لينغ جون"، ان تسخير الطاقات الاقتصادية والثقافية المتاحة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، من شانه ان يقلص النتائج السلبية الناجمة عن جائحة كورونا التي طالت الناس جميعا.

وصرح المسؤول التجاري الصيني، على رغبة بلاده في توظيف الطاقات المتوفرة بهدف تنمية العلاقات التجارية بين طهران وبطين.

واضاف : ان العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين بلغت مستوى جيدا خلال السنوات الاخيرة؛ مبينا ان توقيع مذكرة التعاون الجديدة من شأنه ان يلعب دورا ايجابيا في سياق تيسير وتامين التجارة المشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 933527
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
19 أيار 2021
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
18 أيار 2021
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
فلسطين.. 198 شهيدا و1300 جريحا حصيلة العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ حتى الان
17 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم