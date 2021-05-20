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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 11:00

فلسطين.. دعوات لمواجهات مع الاحتلال

فلسطين.. دعوات لمواجهات مع الاحتلال
وأعلنت ضرورة المشاركة في فعاليات صلاة الفجر العظيم ومن ثم التوجه لإشعال كافة نقاط التماس والمواجهة مع قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية وقرب المستوطنات.

كما طالبت القوى والتجمعات الشبان بضرورة الحشد والمشاركة في الفعاليات والمسيرات الغاضبة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة والتوجه الى نقاط التماس وممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وشهدت الجمعة الفائتة العشرات من ساحة المواجهات أدت إلى سقوط 11 شهيدا في كافة مدن الضفة الغربية، ضمن الفعاليات المستمرة لدعم القدس وغزة وأراضي الـ 48.

من جهة ثانية اقدمت قوات الاحتلال،على قتل فتاة في مدينة الخليل، بزعم تنفيذها عملية مسلحة بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وأظهرت لقطات قيام جنود ومستوطنين بإطلاق نار على الفتاة، وإبقاء جثتها ملقاة على الأرض حتى فارقت الحياة دون تقديم العلاج لها.

وهذه هي الحادثة الثانية لقتل فلسطينيين في الخليل، حيث قام الاحتلال قبل يومين بقتل شاب بعزم محاولته دهس جنود إسرائيليين بسيارته.
مصدر : وكالات
رقم : 933555
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