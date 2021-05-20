أمريكا تفشل مشروعا أمميا يدين الاعتداءات ضد الفلسطينين

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وزعت مسودة لنص القرار على أعضاء مجلس الأمن.



وتطالب مسودة النص بوقف فوري للأعمال القتالية، وتندد "بإطلاق الصواريخ العشوائي على مناطق مدنية" دون أن تلقي بالمسؤولية على أحد.



وتحث المسودة على حماية المدنيين وإحياء عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين للوصول إلى حل الدولتين.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يأمل في أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن.



ويحتاج إصدار القرار لتسعة أصوات وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.