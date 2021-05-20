الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة والقدس

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، بعد دهم منزله في بلدة دورا.



واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في "حماس" أحمد عواد، والأسرى المحررين مهند طبنجة، يزن جبر، بعد اقتحام منازلهم في مدينة نابلس، والشاب جعفر مروان الأقرع من بلدة قبلان جنوبي المدينة، وعبد الرحمن قدورة من المدينة.



وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء حميدان في منطقة زواتا غربي مدينة نابلس؛ دون الحديث عن اعتقاله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب غربي المدينة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أسرى محررين من بلدة يطا جنوبي الخليل وهم، فادي العمور، محمد العمور، ومحمد حريزات، بالإضافة للمواطن نور الدين شلالدة من بلدة سعير.



ونوهت المصادر إلى اعتقال الاحتلال أحمد عيسى من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، بشار الكركي من الخليل، وعلي عادي من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بالإضافة للفتى مجدي سليم من قرية عزون قضاء قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح شمالي غربي مدينة رام الله، وبلدة بيرزيت شمالي المدينة.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أشرف الرجبي ومحمود عوض من منطقة عين سلوان جنوب شرقي المسجد الأقصى المبارك، والشاب محمود بكر ربيع من قرية بيت عنان، بالإضافة للأسير المحرر طارق الشيخ، شمال غربي المدينة المحتلة.



واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء 40 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون.