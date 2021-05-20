هنية: المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها تفوق تقديرات الاحتلال

وقال هنية ،في تصريح مقتضب مساء أمس الأربعاء: إن المقاومة ذات نفس طويل وقدراتها على المواصلة تفوق تقديرات الاحتلال.



وأضاف هنية: "المقاومة قادرة على حماية شعبنا وصدّ العدوان".



وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 227 شهيدا، منهم 64 طفلا و38 سيدة، بجانب أكثر من 1620 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



في حين اعترف العدو بمقتل 12 إسرائيليا وإصابة أكثر من 600 آخر، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق قذائف من غزة، التي تؤكد أن الخسائر البشرية للاحتلال أكبر بكثير مما تعلن "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.