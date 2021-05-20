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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 13:07
‘‘القسام‘‘ تستهدف حافلة لـ جنود الاحتلال بصاروخ موجه
وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، أنها "تدك محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون".
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن جنديًّا أصيب جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه باص قرب الحدود.
مصدر :
وكالة معا الإخبارية
رقم :
933570
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