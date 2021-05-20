السوريون في الخارج يباشرون الاقتراع لإنتخاب رئيس جديد

بدأ عرس سوريا الإنتخابي في الخارج من سيدني؛ لإنتخاب رئيس جديد، وسط دعوات إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات؛ بعد افتتاح مراكز الاقتراع في كل من أستراليا وماليزيا واليابان والصين.



وبدأ السوريون المقيمون في إيران الإدلاء بأصواتهم في السفارة السورية في طهران.. وقال السفير السوري شفيق ديوب إن هذا اليوم هو يوم فرصة لسورية والسوريين؛ وأكد توفير الأجواء بكل شفافية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار من يرونه أكفأ لشغل منصب رئيس الجمهورية.



وتوافد المواطنون السوريون المقيمون في لبنان بكثافة ملحوظة منذ ساعات الصباح إلى مقر السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.



واعتبر السفير السوري في لبنان؛ علي عبد الكريم؛ أن هذا الاستحقاق هو يوم للتعبير عن فرح السوريين بصمود وانتصار الوطن وبوابة لعودتهم إلى ديارهم وإلى الاكتفاء والأمان الذي افتقدوه خارج سوريا.



وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان دعا السوريين في المغتربات إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات باعتبارها قرارا وطنيا جامعا وتعبيرا عن انتمائهم للوطن وتمسكهم بالقرار السيادي.



وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الدستورية العليا بأوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية.



وقبلت ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.. والمرشحون الثلاثة هم: بشار الأسد، وعبدالله سلوم عبدالله؛ المرشح عن حزب الوحدويين الاشتراكيين، ومحمود أحمد مرعي؛ المرشح عن الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة.