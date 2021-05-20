الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 أيار 2021 ساعة 14:29

أرمينيا تعلن اعتزامها توقيع وثيقة جديدة مع أذربيجان

أرمينيا تعلن اعتزامها توقيع وثيقة جديدة مع أذربيجان
وأكد باشينيان ،خلال جلسة حكومية عقدها اليوم الخميس، أن مفاوضات ثلاثية تجري حاليا بهذا الخصوص بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، مضيفا: القرارات المتفق عليها أوليا مع الشركاء الدوليين تتماشى بالكامل مع مصالح أرمينيا، وإذا طبقت أذربيجان هذه الاتفاقات وفقا للشروط التي بحثناها، فإنني سأوقع على هذه الوثيقة.

وأشار القائم بأعمال الحكومة الأرمنية إلى أنه لا ينشر نص الوثيقة حاليا لأنها لا تزال قيد العمل ولا يزال التفاوض بشأنها مستمرا.

وشن باشينيان هجوما حادا على سفير أرمينيا السابق لدى الفاتيكان، ميكائيل ميناسيان الذي قال أمس إن الوثيقة الجديدة تنص على المبادئ الجديدة لترسيم الحدود وتقضي بتقديم يريفان تنازلات ترابية لصالح باكو مقابل سحب أذربيجان قواتها من أراضي أرمينيا.

ونشر ميناسيان أجزاء من الوثيقة المزعومة، مشيرا أيضا إلى وجود ملحق سري لديها.

وقال باشينيان خلال الجلسة إن هذه التسريبات بمثابة أنشطة تجسسية لصالح أذربيجان.

ووقع باشينيان في نوفمبر العام الماضي على اتفاقية ثلاثية مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين بخصوص وقف الأعمال القتالية بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في منطقة قره باغ المتنازع عليها، مع تقديم الأرمن تنازلات ترابية ملموسة لصالح باكو ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
رقم : 933583
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
الشهيد محمد الطحان دليل على استمرار تمازج الدم اللبناني والفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
19 أيار 2021
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
مواقف مشرفة للعلماء المسلمين تجاه ما يتعرض له القدس الشريف من جرائم
18 أيار 2021
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
الاستراتيجية الإعلامية الصهيونية في حرب غزة.. من قتل الصحفيين إلى تزوير الواقع
18 أيار 2021
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
سعود الساعدي لـ"إسلام تايمز": أمريكا تخشى من نشوء جيل جديد يتربى على المواجهة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
18 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟