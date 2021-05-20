انقطاع المياه عن 20 % من سكان مدينة غزة

وأوضحت أن الاحتلال استهدف مباشرة خطين ناقلين في منطقة الصفطاوي أحدهما بقطر 16 إنش والآخر بقطر 14 إنش.



وبينت البلدية أن طواقم لجنة الطوارئ في البلدية بدأت بعملية إصلاح للمناطق التي تضررت من الخطين، ومن المتوقع إنجاز الأعمال خلال ساعات اليوم.



وبينت أن الخطين ينقلان نحو 600 كوب من المياه في الساعة من أبار المياه في منطقة "بئر النعجة" شمال المدينة ويغذيان المناطق الواقعة شمال غرب المدينة، وأجزاء من مناطق غرب المدينة.



وأدانت البلدية، في وقت سابق، استهداف الاحتلال المتعمد للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية لضرورة الضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المرافق المدنية حتى لا تتسع الأزمات الإنسانية في المدينة، وتزيد من حالة نقص المياه.



وبلغ طول خطوط المياه التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان أكثر من 6 آلاف متر، وتسببت في أزمة مياه وحالة عطش في بعض مناطق المدينة، فيما أصلحت البلدية العديد من الخطوط المدمرة إصلاحا أوليا وسريعا، وأعادت توصيل المياه لبيوت المواطنين.