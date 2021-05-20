46 مدرسة حكومية تضررت نتيجة العدوان على غزة

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المدارس المتضررة تعرضت للقصف المباشر أو غير المباشر.



وأوضحت الوزارة أن الأضرار شملت تحطيم نوافذ وأبواب وشبابيك، وتصدعات وانهيارات في الجدران، وتحطيم أدوات مدرسية، وحفر عميقة في ساحات المدارس، إضافة إلى قصف طرق مؤدية للمدارس.



وأكدت الوزارة أن قطاع غزة يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار الصهيوني على غزة ومنع إدخال مواد البناء.



ورأت في استهداف المدارس القائمة خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التعليم، وتدمير بنيته التحتية، لافتة إلى أن قصف المدارس جريمة يرتكبها الاحتلال، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية كافة، والحق في التعليم الذي ينادي به العالم.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات المهتمة بالتعليم مثل الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف، ومجموعة التعليم الدولية، وسلة التمويل الأوروبي المشترك JFA، إدانة واستنكار العدوان الصهيوني بحق المدارس والمنشآت التعليمية، والعمل الجاد على إعادة إعمار المدارس المتضررة.