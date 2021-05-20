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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 21:01
المرجع الديني مكارم شيرازي يدين جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
933618
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