زيلينسكي يعلن عن بدء اتصالات بشأن عقد قمة مع بوتين

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف عقد بمناسبة انتهاء السنة الثانية من ولايته الرئاسية لاستعراض نتائج عمله في منصبه:



كما تعلمون، لقد اقترحت (في أبريل) عقد اجتماع مع الرئيس الروسي في أي جزء من منطقة دونباس التابعة لنا، بينما اقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع في موسكو. ولكن عادة، تعقد الاجتماعات في مثل هذه الحالة إما في أحد أماكن منطقة النزاع، أو على أرض محايدة. وأقول لكم بصراحة إن محادثات بدأت بين مكتبي رئيسي أوكرانيا وروسيا.



وذكر زيلينسكي، أنه يتطلع إلى إجراء حوار مباشر من بوتين بالتوازي مع استمرار التفاوض بصيغة "رباعية النورماندي" من أجل تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا الممتد منذ العام 2014، كما أنه يؤيد إشراك واشنطن في النقاش حول حل النزاع في دونباس، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.



من جانبه، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتصالات جارية بين البلدين، لكنه أضاف أن "العملية ليست سهلة" وأن الخطوط العريضة المطروحة لمناقشة أجندة اللقاء تحمل طابع "المفاهيم العامة أكثر من المواضيع المحددة".



وقال بيسكوف إنه لا يوجد إطار زمني للاجتماع المحتمل بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، والذي وصفه بأنه "لقاء افتراضي" له "جدول أعمال افتراضي".



وأواخر الشهر الماضي طرح زيلينسكي مبادرة جديدة بشأن إمكانية عقد لقاء بينه ونظيره الروسي، هذه المرة في الفاتيكان.