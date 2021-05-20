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الخميس 20 أيار 2021 ساعة 21:11

ماذا حدث للناخبين السوريين في لبنان؟

ماذا حدث للناخبين السوريين في لبنان؟
ووصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تغريدة له على موقع تويتر من قاموا بهذه الاعتداءات بـ “النازيين” وقال “عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على أمانهم وكرامتهم نقول عنكم أنكم نازيون”.

بدوره استنكر وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الاعتداءات غير المبررة بحق السوريين في لبنان داعياً جميع المعنيين إلى “اتخاذ الإجراءات القصوى لحماية هؤلاء الإخوة الذين يمارسون حقهم الشرعي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لبلدهم” ومعتبراً “أن حمايتهم هي أولوية لدى لبنان بمختلف جهاته”.

واعتبر الوزير السابق حسن مراد عبر حسابه على تويتر أن ما حصل من اعتداءات مؤسف وقال إنه “محاولة مفضوحة لمصادرة رأيهم والتعدي على حريتهم ومن الواضح أن ثمة لبسا في فهم مفهوم الديمقراطية من بعض الذين يدعون إيمانهم بها”.

من جهته قال النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر أن “من تآمر مع دول أجنبية واستدرج المساعدات الدولية وأنشأ جمعيات وهمية فوجئ اليوم بالمشاركة الكبيرة من قبل السوريين في لبنان بالاستحقاق الرئاسي”.

كما أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان الاعتداء على المواطنين السوريين واعتبره إساءة للعلاقات الأخوية اللبنانية السورية.

وقال التجمع في بيان له “نستنكر أشد الاستنكار الاعتداء على المواطنين السوريين الذين كانوا يريدون الذهاب للإدلاء بأصواتهم في السفارة السورية ونعتبره محاولة للتدخل في الانتخابات خدمة للمصالح الأميركية والإسرائيلية”.

بدورها طالبت جبهة العمل الإسلامي في بيان “الدولة والأجهزة الأمنية والمختصة بملاحقة المعتدين على الإخوة السوريين ومحاسبتهم وضبط الحالة الأمنية في البلاد والحفاظ على الاستقرار الداخلي”.

من جانبه أدان رئيس الحركة الشعبية اللبنانية مصطفى حسين الاعتداءات داعياً الجيش والقوى الأمنية والأجهزة القضائية إلى التحرك الفوري للجم المعتدين ومحاسبتهم.

وأكد الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور “أن ما جرى من اعتداءات يسيء للبنان قبل كل شيء ويسيء لمرتكبيها ولمن يقف وراءهم” لافتاً إلى أن “هذه الممارسات تكشف تناقضا في منطق الذين ادعوا بالأمس أنهم ينتصرون للشعب السوري فإذا بهم اليوم يعتدون عليه بروح عنصرية بغيضة”.

ودعا بشور الجهات السياسية اللبنانية إلى إدانة هذه الممارسات والاعتذار عنها علنا.

إلى ذلك استنكر رئيس (تيار صرخة وطن) جهاد ذبيان الاعتداءات بحق السوريين أثناء توجههم لممارسة حقهم في الاستحقاق الرئاسي وقال في بيان “هذا السلوك اللاأخلاقي لا يمثل إلا أصحاب المشاريع الفتنوية ولن يؤثر في العلاقة اللبنانية السورية على المستويات كافة” مشدداً على ضرورة متابعة الملف من قبل القوى الأمنية والأجهزة القضائية اللبنانية”.
رقم : 933623
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