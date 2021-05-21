‘‘سيف القدس‘‘ انتصار فلسطيني تاريخي

وخلال الاحتفالات التي لا تزال متواصلة ، أطلق المقدسيون التكبيرات من فوق المنازل، وخرجت مسيرات عفوية في بعض شوارع المدينة، في حين فضّل الشبان الاحتفاء بإلقاء القنابل اليدوية على البؤر الاستيطانية في سلوان.



وتجمع المواطنون في رام الله على دوار المنارة، وهتفوا للمقاومة والقدس والأقصى، ورددوا الشعار ذائع الصيت "حط السيف قبال السيف، واحنا رجال محمد ضيف".



وإلى الخليل فقد انطلقت مسيرة محمولة لتطوف شوارع المدينة، وهي تطلق أبواب السيارات؛ ابتهاجا بنصر المقاومة.



وفي جنين وطولكرم وقلقيلية، خرج المواطنون احتفالا بالنصر، وصدحت الأناشيد الوطنية وسط تكبيرات المواطنين وزغاريد النساء، وجابت مسيرات محمولة شوارع المدن.



وأطلق المحتفلون في مختلف المدن الألعاب النارية في الهواء بالتزامن مع هتافات التأييد لغزة "الصامدة المقاومة".



وحضر رموز المقاومة في هتافات المواطنين، وصدحت الحناجر بشعارات "يا أبو عبيدة احنا رجالنا،، الله محي أمثالك"، و"من رام الله تحية لغزتنا الأبية"، "ما عاش الندل ما عاش،، بدنا البرغوثي وعياش".



وزيّن علم فلسطين مسيرات واحتفالات المواطنين التي خرجت في مختلف المدن والقرى.



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد قال في خطابه الأخير قبيل دخول التهدئة حيز التنفيذ: إن المقاومة قد خاضت معركة سيف القدس بقوة الله وعونه وتوفيقه؛ دفاعا عن مسرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى "في نذير واضح جليّ على قرب زوال الكيان الوهمي المحتل الغاصب".



وأضاف: خضنا ونخوض هذه المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار بمعية الله تعالى نيابة عن أمة بأكملها شاهدت وتشاهد مسرى نبيها وقدسها العظيم يدنسه شذاذ الآفاق وحثالة البشرية.



وتابع قائلا: وما كان لنا أن نتخلف عن نصرة القدس والمسجد الأقصى، وما ينبغي لنا أن نراكم من قوتنا ونمتلك سلاحنا ثم لا ندافع به عن درة وطننا وعاصمتنا المقدسة ونستجيب لاستغاثة وصرخات أهلنا وشعبنا المقهور المظلوم في الشيخ جراح وغيرها من مدننا وقرانا المحتلة.



وأكد الناطق باسم كتائب القسام نصر المقاومة قائلا: لقد تمكنّا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان، الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية، وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة و"إنجازات عظيمة".



ووجه أبو عبيدة، في كلمة باسم الغرفة المشتركة، التحية إلى "أهلنا الصامدين في قطاع غزة، وإلى شعبنا المرابط في الضفة المحتلة وفي عاصمتنا المقدسة، وتحية للشيخ جراح وللمرابطين في القدس والأقصى، وستظل المقاومة بكل فصائلها وغرفتها المشتركة ورجالها سيف القدس ودرعها، وعلى عهد الشهداء والأسرى والجرحى بإذن الله".



بدوره قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة فجر اليوم الجمعة ، وافقنا على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن عند الـ2 فجراً، وملتزمون به ما التزم العدو، وسنرد على أي خرق.



وأضاف في كلمة له، بمناسبة انتصار المقاومة، “بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات”.



ويذكر أنه كانت قد أعلنت حركة حماس خلال احتفال شارك فيه الآلاف من أنصارها في مدينة غزة فجر الجمعة، الانتصار على العدو الصهيوني بمعركة سيف القدس.



وفي خطاب أمام المحتفلين الذين احتشدوا رافعين رايات حماس ومرددين هتافات مؤيدة للحركة، قال القيادي الكبير في حماس خليل الحية إن "هذه نشوة النصر". وأضاف: "نقول لأهلنا الذين دُمّرت بيوتهم والذين شُردوا، سنبني البيوت التي دمرها الاحتلال وسنعيد البسمة".



وتابع: "نقول للعدو الذي يدعي الانتصار، أيها العدو لقد انتصرت على أشلاء الأطفال والنساء".



وألقى الحية كلمته في حين كانت الحشود ترد هتافات من مثل "ضربنا تل أبيب" و"حط السيف قبال السيف، نحن جنود محمد الضيف"، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



وتابع، “نؤكد اليوم أننا سنستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين”.







