البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة و2403 وفيات بكورونا

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.



وسجلت حصيلة إصابات بالمرض بلغت 15.9 مليون حالة إصابة، فيما يبلغ العدد الرسمي للوفيات 444.094 حالة وفقا لبيانات الصحة.