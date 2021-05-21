الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 08:25

البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة و2403 وفيات بكورونا

البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة و2403 وفيات بكورونا
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت حصيلة إصابات بالمرض بلغت 15.9 مليون حالة إصابة، فيما يبلغ العدد الرسمي للوفيات 444.094 حالة وفقا لبيانات الصحة.
مصدر : وكالات
رقم : 933670
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
21 أيار 2021
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
21 أيار 2021
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
20 أيار 2021
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
20 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
20 أيار 2021
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟