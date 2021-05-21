مفتي عُمان: القضية الفلسطينية قضية عقيدة وليست قومية ضيقة

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب مفتي سلطنة عُمان على منصة "تويتر"، الخميس، وقال فيها: "‏إن القضيةَ الفلسطينية قضيةُ عقيدة، وقد أخطأ الذين ربطوها بقوميةٍ ضيقة؛ فماعت بسبب ذلك وضاعت".



وأضاف أن القضية الفلسطينية لما "أُعيدت إلى وضعها الطبيعي وربطت بعقيدة لا إله إلا اللّٰه كان هذا النصر العتيد، والفتح المبين بمشيئة اللّٰه تعالى، فلتكن وراءها أمةُ لا إله إلا اللّٰه جميعاً بالنفس والمال والدعاء".



وتعد هذه واحدة من عدد من التغريدات والرسائل التي ناصر فيها المفتي العام لسلطنة عُمان القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي تمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً خطيراً من قبل العدوان الإسرائيلي، ووفق مصادر حقوقية، استهدف الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة منازل مدنيين وأبراجا سكنية ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى الشوارع والبنى التحتية في القطاع.



وبدأت منذ فجر الجمعة هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بمراقبة مصرية.