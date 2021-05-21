السعودية.. إصابات كورونا ما بعد عيد الفطر تسجل ارتفاعا كبيرا

وأعلنت الصحة السعودية، الخميس في بيان، تسجيل 1330 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 437 ألفاً و569 حالة، من بينها 8629 حالة نشطة معظمها "مستقرة".



كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 1055 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 421 ألفاً و726 حالة.



في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة لتصل إلى 7214، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



من جانب آخر، دعت المديرية العامة للجوازات في السعودية المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليج الفارسي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط الخاص بذلك.



وأكدت أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونياً في الموقع يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليج الفارسي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، القادمين إلى المملكة.