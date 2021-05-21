رصد 123 خرقاً لاتّفاق التهدئة في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان بينها 6 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية والفازة.



وأضاف أن الخروقات شملت تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة و الجبلية والدريهمي و14 خرقًا بقصف مدفعي و86 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.