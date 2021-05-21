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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 10:30

الحشد الشعبي يوسع خطة مسك الحدود 'الملتهبة' بين ديالى وصلاح الدين

الحشد الشعبي يوسع خطة مسك الحدود
وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، أمس الخميس، ان “ الحشد الشعبي وسع من خطة مسك الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ضمن قاطع حوض العظيم (70كم شمال بعقوبة) لتشمل نحو 30كم من اجل تغطية كل المناطق خاصة المعقدة لمنع اي تسلل داعشي اليها لاستهداف القرى المحررة”.

واضاف، ان “مسك الجزء الاكبر من حدود ديالى وصلاح الدين من قبل الحشد الشعبي اسهم في خفض معدلات الارهاب بنسبة 90% قياسا بالسنوات اماضية لافتا الى ان عملية المسك تجري من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع بقية النشكيلات الامنية”.

واشار الى ان “اهم ثمار مسك الحدود هي عودة الاسر النازحة للقرى المحررة وعدم تسجيل اي هجمات ضد حقول الحنطة التي كان يشنها داعش الارهابي انطلاقا من بعض المناطق الفارغة في صلاح الدين”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع في ديالى وهو يمسك مناطق واسعة ويدعم استقرارها الامني”.
مصدر : وكالات
رقم : 933692
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