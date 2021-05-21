أحدث العناوين :
الخطيب يدين الاعتداءات على السوريين
العراق يختار مواقع عدة لإنشاء المفاعلات النووية السلمية
بري: الخلاص لن يكون إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد
في رسالة لمصر والسودان.. إثيوبيا تؤكدموعد ملء سد النهضة
باسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ'النازيين'
كتائب حزب الله العراق تبارك الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية
الحشد الشعبي يوسع خطة مسك الحدود 'الملتهبة' بين ديالى وصلاح الدين
اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوى العدوان في نجران
العراق.. مقتل قياديين بداعش "يشغُلان مناصب هامة" في ديالى
اولیانوف: تم تخطي الجزء الاكثر صعوبة من المفاوضات النووية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 10:32
كتائب حزب الله العراق تبارك الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية
وقالت كتائب حزب الله، في بيان فجر الجمعة، “إن الانتصار التاريخي قد تحقق بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها المقاومة الفلسطينية”.
وأضافت، “غزة استطاعت أن تهزم أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى فكيف إذا اجتمع المحور كله”.
مصدر :
وكالات
رقم :
933693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
21 أيار 2021
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
21 أيار 2021
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
20 أيار 2021
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
20 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
20 أيار 2021
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021
هل تستطيع "إسرائيل" إطالة حرب غزة؟
19 أيار 2021
الرئيس روحاني: نهاية محادثات فيينا انتصار الشعب الإيراني
19 أيار 2021
أحدث العناوين
الخطيب يدين الاعتداءات على السوريين
العراق يختار مواقع عدة لإنشاء المفاعلات النووية السلمية
بري: الخلاص لن يكون إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد
في رسالة لمصر والسودان.. إثيوبيا تؤكدموعد ملء سد النهضة
باسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ'النازيين'
كتائب حزب الله العراق تبارك الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية
الحشد الشعبي يوسع خطة مسك الحدود 'الملتهبة' بين ديالى وصلاح الدين
اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوى العدوان في نجران
العراق.. مقتل قياديين بداعش "يشغُلان مناصب هامة" في ديالى
اولیانوف: تم تخطي الجزء الاكثر صعوبة من المفاوضات النووية
رصد 123 خرقاً لاتّفاق التهدئة في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية
دمشق تدين حرمان السوريين المقيمين بألمانيا من حق المشاركة بالانتخابات
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
السعودية.. إصابات كورونا ما بعد عيد الفطر تسجل ارتفاعا كبيرا
مفتي عُمان: القضية الفلسطينية قضية عقيدة وليست قومية ضيقة
البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة و2403 وفيات بكورونا
منطقة جابهار الحرة ماضية في توثيق علاقاتها مع العالم
‘‘سيف القدس‘‘ انتصار فلسطيني تاريخي
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
الأكثر قراءة
مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين في الشيخ جراح
زياد النخالة: مواقف إيران شجاعة وفريدة تجاه دعم فلسطين
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
'كتائب القسام' تنشر فيديو استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي
الحرس الثوري يقتل اثنين من الإرهابيين شرق إيران
زينب قاسم سليماني: تحية إلى شعب فلسطين
الخالصي يدعو للالتحاق بوقفة ساحة التحرير عصر اليوم
‘‘قسد‘‘ تخطف العشرات من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا
مقتل عنصرين من "قسد" شرق سوريا
روحاني: يجب وقف العدوان على فلسطين
السيد مقتدى الصدر يدعو حكام العرب إلى إلغاء التطبيع
ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
الانتخابات السورية وأبعاد جديدة للنصر
بسبب قلة الأمطار .. تشكيل خلية أزمة للري في اللاذقية
استشهاد ثلاثة عسكريين سوريين بقصف للمسلحين في ادلب
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة الى الشمال السوري
مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ شطبت 12 عائلة فلسطينية من السجل المدني
الخارجية الإيرانية: العدوان على غزة اختراق فاضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
‘‘حماس‘‘: استهداف الاحتلال لبرج ‘‘الجلاء‘‘ بغزة جريمة حرب
تركيا تعتدي بالقذائف على ريف حلب
الأخبار الساخنة
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
إخترنا لکم
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟