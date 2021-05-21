كتائب حزب الله العراق تبارك الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية

وقالت كتائب حزب الله، في بيان فجر الجمعة، “إن الانتصار التاريخي قد تحقق بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها المقاومة الفلسطينية”.



وأضافت، “غزة استطاعت أن تهزم أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى فكيف إذا اجتمع المحور كله”.