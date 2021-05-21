بري: الخلاص لن يكون إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد

وشدد على ان "الخلاص ليس هنا"، في إشارة إلى الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم و"كنت وما زلت على موقفي بضرورة التلاقي للخروج من الأزمة التي نرزح تحت وطأتها، ولا أظن أن هناك مشكلة، شرط أن نعطي الأولوية لتشكيلها".



ولفت بري إلى ضرورة "تضافر كل الجهود لإنقاذ بلدنا من الانهيار الذي ينذر بمزيد من الكوارث ما لم نضع الخلافات جانبا ونعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بمعاودة مشاورات التأليف بانفتاح ومرونة، لأننا جميعاً محشورون ومن حق اللبنانيين علينا أن نوفر لهم لقمة العيش شرط أن نؤمن انتقال البلد من مرحلة التأزُّم إلى مرحلة تؤشر إلى الانفراج".



وشدد على أنه "على الجميع بلا استثناء أن يتعاونوا ليزرعوا الحبوب في الأرض لنحصد ثمارها بدلاً من التفريط فيها ورميها في الهواء، ما يمنعنا من الإنتاج"، وقال: "إن جلسة اليوم ستقتصر على تلاوة رسالة الرئيس ميشال عون على أن تليها جلسة أخرى تخصص لمناقشتها"، مشدداً على ضرورة تبريد الأجواء "التي تسمح بمعاودة التواصل لإنقاذ بلدنا التزاماً منا بالمبادرة الفرنسية".