الخطيب يدين الاعتداءات على السوريين

اسلام تايمز (لبنان) - دان الأمين العام ل"جبهة البناء اللبناني" ورئيس "هيئة بيروت الوطن" زهير الخطيب، في تصريح، "اعتداءات الميليشيات القواتية على وسائل نقل المقيمين السوريين لانتخابات رئيس بلادهم في سفارتهم"، معتبرا أن "هذه الاعتداءات المنظمة تأتي ضمن الصراع القائم والتنافس بين حزب القوات والحزب العوني للهيمنة على المكون المسيحي".