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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 12:12

مسيرات في شمال لبنان دعما للمقاومة الفلسطينية

مسيرات في شمال لبنان دعما للمقاومة الفلسطينية
وحمل المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا هتافات النصر. وصدحت مآذن المساجد احتفالا بنصر المقاومة.

و في السياق شهدت منطقة حاصبيا في جنوب لبنان وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني السادسة مساء أمس في ساحة شهداء حاصبيا، في حضور حشد من المنطقة وفاعلياتها التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال كلمات من وحي المناسبة.

وحيا وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الإشتراكي سامر الكاخي في كلمته الانتفاضة المباركة باسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مجددا العهد لنصرة هذا الشعب العظيم الذي يواجه الرصاص بصدور عارية"، محييا "الشعب الذي يعتمر الكوفية ككفن ويتلو الشهادة وهو يتسلح بالحجارة"، وطلب منهم أن "يحولوا مع فلسطين هذا الحزن إلى غضب ثم يحولوا الغضب إلى عاصفة تقتلع كل أشكال الهيمنة والاذلال والاحتلال". وأكد "العودة إلى الأرض المقدسة حيث سنسبح الله في مسجدك ولنا قيامة في كنيستك.

وكانت كلمة لإمام مسجد حاصبيا الشيخ مسعد نجم الذي بارك أهل الحجارة والمقاومة، وبارك الأيدي المقاومة من حاصبيا ومنطقة العرقوب وأكد أننا لن نسترد فلسطين إلا بالقتال والسلاح والمقاومة.

بدوره، اعتبر الأب نعمة أبو رحال، أن فلسطين هي القضية والهوية، ستبقى قبلتنا ففيها مهد المسيح وبركة النبي محمد، ستبقى القدس مهد الأديان.
مصدر : وكالات
رقم : 933708
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