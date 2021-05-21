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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 16:30

تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني والاحتلال ينزعج

تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني والاحتلال ينزعج
والتضامن واسع جدا وعلى كافة المستويات مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الاسرائيلي، وبدأ ينتشر بين المشاهير من فنانين ووجوه اجتماعية.

والتضامن هذا مستمر والمشاهير يواصلون اعلان رفضهم لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وهاشتاغات كثيرة حول الاحداث الاخيرة في فلسطين تسجل ترندنغ في اكثر من دولة.

حيث كتب "فؤاد عرار" مغرداً: "كلاما ليس من باب الترف ولا الغرور ولا الشعارات على حافة الطاولة قادرين نقلب الطاولة وشاهدتم بأم أعينكم في عموم فلسطين، كل طفل يولد في فلسطين هو أكثر وعيا وإصرارا وعزيمة وتمسكا بأرضه الجينات واحدة والدم واحد والبوصلة تشير نحو القبلة الأولى هي القدس".

وعلق "عمر زهير": "فلسطين قضية متكاملة، دينية لمن يدَّعي نصرة الاسلام، انسانية لدُعاة الانسانية والسلام، عرقية للمقاتلين من أجل المساواة، وعربية للمنادين بالقومية، إنها تقيم الحُجّة على الجميع بلا استثناء".

وغردت "نعمة"كاتبة: "اللهمَّ إنَّا نبرأ إليك من خيانتهم وعمالتهم لأعدائك أعداء الدين، ونوالي المجاهدين الشرفاء المدافعين عن مقدسات المسلمين وعن شرفهم وعرضهم".
رقم : 933740
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